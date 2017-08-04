В Испании чиновник 10 лет не ходил на работу, получая зарплату

Житель испанского города Валенсия Карлес Ресио, числившийся на должности архивного специалиста, начиная с 2006 года получал ежегодно по 50 тысяч евро, при этом, не работая.
Ежедневно чиновник приходил на работу к 7 часам утра, чтобы отметиться на вахте. Также он поступал и в конце рабочего дня. Однако все остальное время мужчина посвящал своим личным делам, например, рисовал комиксы, пишет «Федеральное агентство новостей».
Так продолжалось в течение 10 лет, после чего местные СМИ провели собственное расследование и вывели чиновника на «чистую воду». В итоге Ресио был уволен.