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05 августа 2017
04 августа 2017
10:16  05 августа 2017 0

Ведущую «Дома-2» застали за поцелуем с подопечным Макса Фадеева. ФОТО, ВИДЕО

Жужа и Майами возобновили романтические отношенияФото: Super.ru

Подопечного известного курганского продюсера Максима Фадеева — певца Олега Майами — застали за поцелуем с ведущей «Дома -2» Катей Жужей. Фото сладкой парочки заметили поклонники в соцсетях.

Телеведущая Катя Жужа и уроженец Екатеринбурга, певец Олег Майами возобновили свои романтические отношения. В соцсетях у 28-летнего мужчины обнаружили фото с «тайной возлюбленной», в подписи к которой он просил фанатов помочь выбрать букет для свидания.

Несмотря на то, что экс-участник «Дома-2» и участник шоу «Голос» открыто не показывал лицо своей избранницы, подписчики Майами узнали в ней ведущую знаменитой телестройки, передает Life.ru. Позже пару застали за поцелуем в аэропорту. По данным СМИ, Майами провожал Жужу и ее дочь Николь в отпуск в Дубай. Артист помог ведущей донести сумки до регистрационной стойки и страстно поцеловал на прощание.

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Фото: Super.ru

Дарья Александрович
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