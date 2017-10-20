Уволенной из театра жене Джигарханяна уже нашли замену

20:44 20 октября 2017 0

Актер рассказал о жизни в браке Фото: Википедия

Временно исполнять обязанности главы Московского драмтеатра под руководством Армена Джигарханяна будет замгендиректора театра Елена Гильванова.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Джигарханяна Наталью Корнееву. При этом она отметила, что имя постоянного директора театра пока неизвестно. Ранее коллективом руководила жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская. Однако женщине пришлось уволиться и попрощаться с труппой, так как супруг «позорил ее», пишет Nation News.

Сам Джигарханян, выступая в программе у Андрея Малахова, заявил, что супруга брала деньги из его кармана. По словам актера, они с женой уже давно перестали устраивать друг друга и часто ссорились.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Цымбалюк-Романовская решила развестись с мужем.