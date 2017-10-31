За проезд между столицами придется заплатить
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте использования на платной основе двух участков трассы М11 «Москва — Петербург». Платными станут отрезки дороги в Тверской и Новгородской областях, сообщается на сайте кабмина.
В документе говорится, что автомобильная дорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» частично будет использоваться на платной основе.
Напомним, что в августе кабинет министров установил два платных участка на трассе «Дон».
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский назвал платные трассы антиконституционными, пишет «Национальная служба новостей».