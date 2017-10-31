{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
30 октября 2017
09:58  31 октября 2017 0

Медведев сделал платными два участка трассы Москва — Петербург

Открытие движения по транспортной развязке Сургут-Лянтор-Когалым. Сургут, сургутнефтегаз, транспортная развязка, трасса, дорога, вахта снг
За проезд между столицами придется заплатитьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте использования на платной основе двух участков трассы М11 «Москва — Петербург». Платными станут отрезки дороги в Тверской и Новгородской областях, сообщается на сайте кабмина.

В документе говорится, что автомобильная дорога М11 «Москва — Санкт-Петербург» частично будет использоваться на платной основе.

Напомним, что в августе кабинет министров установил два платных участка на трассе «Дон».

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский назвал платные трассы антиконституционными, пишет «Национальная служба новостей».

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров