Невеста Баскова сделала откровенные снимки на зарубежном курорте. ФОТО

10:11 12 ноября 2017 0

Виктория Лопырева не перестает удивлять своих поклонников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Невеста певца Николая Баскова, модель, обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева взбудоражила своих поклонников новым откровенным фото. На отдыхе за рубежом Лопырева в купальнике похвасталась своей пятой точкой.

«Работаю над своим загаром», — отметила красотка.

«Как много девушек хороших, но ты не просто хорошая — ты прекрасная!», — написал под фотографией один из восторженных поклонников. «Бомбически сексуальная красотка», — поддержали другие подписчики. Всего снимок набрал почти 50 тысяч отметок «мне нравится».

У Виктории Лопыревой, напомним, в начале октября должна была состояться свадьба с известным певцом Николаем Басковым. Однако бракосочетание перенесли на неопределенное время из-за траурной даты.