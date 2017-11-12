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12 ноября 2017
11 ноября 2017
10:11  12 ноября 2017 0

Невеста Баскова сделала откровенные снимки на зарубежном курорте. ФОТО

Виктория Лопырева и Федор Смолов. Интервью. Екатеринбург, лопырева виктория
Виктория Лопырева не перестает удивлять своих поклонниковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Невеста певца Николая Баскова, модель, обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева взбудоражила своих поклонников новым откровенным фото. На отдыхе за рубежом Лопырева в купальнике похвасталась своей пятой точкой.

«Работаю над своим загаром», — отметила красотка.

«Как много девушек хороших, но ты не просто хорошая — ты прекрасная!», — написал под фотографией один из восторженных поклонников. «Бомбически сексуальная красотка», — поддержали другие подписчики. Всего снимок набрал почти 50 тысяч отметок «мне нравится».

У Виктории Лопыревой, напомним, в начале октября должна была состояться свадьба с известным певцом Николаем Басковым. Однако бракосочетание перенесли на неопределенное время из-за траурной даты.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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