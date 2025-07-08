Россиянин ранен при атаке на сухогруз Eternity в Красном море

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В Красном море атаковано судно с россиянином на борту
В Красном море атаковано судно с россиянином на борту Фото:

В результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе.

По предварительным данным, на борту Eternity C находились 22 члена экипажа — 21 гражданин Филиппин и один россиянин. Судно, шедшее под флагом Либерии, подверглось продолжительной атаке с применением беспилотников и моторных лодок. Как передает The Guardian, в результате нападения два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Военно-морские силы ЕС, действующие на Ближнем Востоке, подтвердили инцидент и сообщили о трех погибших в целом. Представитель Либерии при Международной морской организации Роберт Уилмот Кпаде назвал нападение «ужасным», добавив, что оно произошло вскоре после гибели судна Magic Seas, также атакованного у берегов Йемена.

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В результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе. По предварительным данным, на борту Eternity C находились 22 члена экипажа — 21 гражданин Филиппин и один россиянин. Судно, шедшее под флагом Либерии, подверглось продолжительной атаке с применением беспилотников и моторных лодок. Как передает The Guardian, в результате нападения два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Военно-морские силы ЕС, действующие на Ближнем Востоке, подтвердили инцидент и сообщили о трех погибших в целом. Представитель Либерии при Международной морской организации Роберт Уилмот Кпаде назвал нападение «ужасным», добавив, что оно произошло вскоре после гибели судна Magic Seas, также атакованного у берегов Йемена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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