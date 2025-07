Россиянин ранен при атаке на сухогруз Eternity в Красном море

В Красном море атаковано судно с россиянином на борту Фото: Сергей Венявский © URA.RU В результате нападения на сухогруз Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Как сообщают греческие СМИ, моряку ампутировали конечность. Атака произошла вечером 7 июля у побережья Йемена и стала второй за двое суток на торговые суда в этом районе. По предварительным данным, на борту Eternity C находились 22 члена экипажа — 21 гражданин Филиппин и один россиянин. Судно, шедшее под флагом Либерии, подверглось продолжительной атаке с применением беспилотников и моторных лодок. Как передает The Guardian, в результате нападения два человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Военно-морские силы ЕС, действующие на Ближнем Востоке, подтвердили инцидент и сообщили о трех погибших в целом. Представитель Либерии при Международной морской организации Роберт Уилмот Кпаде назвал нападение «ужасным», добавив, что оно произошло вскоре после гибели судна Magic Seas, также атакованного у берегов Йемена.

