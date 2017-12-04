22:55 04 декабря 2017 0

Анастасия Приходько в последние годы не стесняется в выражениях в адрес России ФОТО: lime.apostrophe.ua

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что ей поступают угрозы в связи с запланированными выступлениями в городах Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ.

«Мы все время конспирируемся. Уже и позывной мне давали, и машины во время поездок меняли. Мне обещали прострелить голову. На почту приходили письма с угрозами. Первые недели после того, как появились угрозы, я выходила из машины и обязательно смотрела на крыши», — заявила певица в интервью изданию «Главком».

Приходько отметила, что анонимные письма никак не повлияли на ее желание вновь отправиться в зону АТО. «Я делаю добрые дела, не желаю никому зла. Я просто хочу, чтобы у нас был мир в государстве», — заключила певица.

Приходько — выпускница «Фабрики звёзд». В 2009 году певица представляла Россию на конкурсе «Евровидение». Ее выступления в российских городах прекратились с момента начала конфликта на юго-востоке Украины. После выступлений для украинских военнослужащих Приходько неоднократно поступали угрозы.