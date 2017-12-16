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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:43  16 декабря 2017 0

Глава ЕС заявил о единодушном желании Евросоюза продлить санкции против России

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Новые антироссийские санкции Евросоюза будут действовать в течение 6 месяцевФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Решение о продлении антироссийских санкций принималось странами Евросоюза без каких-либо споров и разногласий. Об этом заявил председатель ЕС Дональд Туск.

«Все 28 стран-членов совершенно едины в том, что касается продления санкций против России. Это интересно, потому что мы впервые приняли решение по этому вопросу без каких-либо споров и разногласий», — цитирует Туска РИА «Новости».

В 2014 году страны ЕС ввели санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и в Крыму. Позже ограничительные меры были расширены, а в 2015 году Евросоюз привязал санкции к полному выполнению минских соглашений. Новый вариант санкций будет действовать в течении шести месяцев. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейцев за очередное антироссийское решение, отметив, что санкции стали достойным ответом на действия Москвы.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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