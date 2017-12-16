00:43 16 декабря 2017 0

Новые антироссийские санкции Евросоюза будут действовать в течение 6 месяцев Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Решение о продлении антироссийских санкций принималось странами Евросоюза без каких-либо споров и разногласий. Об этом заявил председатель ЕС Дональд Туск.

«Все 28 стран-членов совершенно едины в том, что касается продления санкций против России. Это интересно, потому что мы впервые приняли решение по этому вопросу без каких-либо споров и разногласий», — цитирует Туска РИА «Новости».

В 2014 году страны ЕС ввели санкции в отношении России в связи с событиями на Украине и в Крыму. Позже ограничительные меры были расширены, а в 2015 году Евросоюз привязал санкции к полному выполнению минских соглашений. Новый вариант санкций будет действовать в течении шести месяцев. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейцев за очередное антироссийское решение, отметив, что санкции стали достойным ответом на действия Москвы.