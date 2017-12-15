07:49 15 декабря 2017 0

Украинский президент верит, что санкции принесут его стране мир и порядок Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил «друзей в ЕС» за продление санкций в отношении России. По его мнению, это «достойный ответ Москве».

Особую благодарность президент Украины выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и французскому лидеру Эммануэлю Макрону. «Приветствую важное политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России. <…> Благодарен канцлеру Меркель и президенту Макрону, как партнерам в „нормандском формате“, а также всем нашим друзьям из Евросоюза за решительную поддержку Украины, а также за несокрушимое единство», — цитирует kp.ru слова Петра Порошенко.

Сами санкции, по мнению украинского президента, являются «четким призывом к изменениям в политике Кремля», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Санкции против России были введены странами Евросоюза с подачи США в 2014 году в связи с обвинениями в развязывании конфликта на Украине. Их действие неоднократно продлевалось. Очередной срок действия ограничений истекал в декабре 2017 года, на этой неделе лидеры стран обсудили их пролонгацию на очередной год.