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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:02  16 декабря 2017 1

Улюкаеву подберут сокамерников после беседы с психологом

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
У осужденного экс-министра появятся соседиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Психологи СИЗО «Матросская тишина» проведут беседу с осужденным экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым, чтобы подобрать ему камеру и сокамерников. Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Сейчас Улюкаев находится в одиночке.

«Вчера Улюкаев был помещен в сборную камеру, однако по просьбе правозащитников и его собственной его уже перевели в обычную карантинную камеру, где в ближайшее время он будет находиться один. С ним проведут беседу психологи СИЗО, чтобы определить, к кому его подселить в общей камере, дабы не возникало конфликтов», — цитирует Мельникова РБК.

Он также заявил об улучшении настроения у Улюкаева. Осужденный чиновник планирует в ближайшее время написать письмо своей семье, получить нужные ему вещи и побывать на приеме у стоматолога СИЗО. Сам экс-министр, как уже сообщало «URA.RU», крайне тяжело перенес первую ночь за решеткой.

Ранее Мельников рассказывал, что после того, как Улюкаева доставили в СИЗО «Матросская Тишина», тот пожаловался на высокое давление. Его осмотрел врач и выписал ему таблетки. Осужденного Алексея Улюкаева могут освободить от наказания, если у него найдут тяжелое или неизлечимое заболевание.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.

Ольга Дудорова
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