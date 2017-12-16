Улюкаеву подберут сокамерников после беседы с психологом

22:02 16 декабря 2017 1

У осужденного экс-министра появятся соседи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Психологи СИЗО «Матросская тишина» проведут беседу с осужденным экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым, чтобы подобрать ему камеру и сокамерников. Об этом рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Сейчас Улюкаев находится в одиночке.

«Вчера Улюкаев был помещен в сборную камеру, однако по просьбе правозащитников и его собственной его уже перевели в обычную карантинную камеру, где в ближайшее время он будет находиться один. С ним проведут беседу психологи СИЗО, чтобы определить, к кому его подселить в общей камере, дабы не возникало конфликтов», — цитирует Мельникова РБК.

Он также заявил об улучшении настроения у Улюкаева. Осужденный чиновник планирует в ближайшее время написать письмо своей семье, получить нужные ему вещи и побывать на приеме у стоматолога СИЗО. Сам экс-министр, как уже сообщало «URA.RU», крайне тяжело перенес первую ночь за решеткой.

Ранее Мельников рассказывал, что после того, как Улюкаева доставили в СИЗО «Матросская Тишина», тот пожаловался на высокое давление. Его осмотрел врач и выписал ему таблетки. Осужденного Алексея Улюкаева могут освободить от наказания, если у него найдут тяжелое или неизлечимое заболевание.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.