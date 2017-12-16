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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:16  16 декабря 2017 0

Улюкаев описал первую ночь в камере СИЗО

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
У Алексея Улюкаева есть претензии к СИЗОФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев рассказал о своей первой ночи в СИЗО, куда его поместили после оглашения приговора. Он раскритиковал порядки в следственном изоляторе.

Улюкаев сообщил, что спит в последнее время тревожно, хотя первая ночь за решеткой прошла «в принципе неплохо». Но при этом есть у него и претензии. «Все терпимо. Не понимаю только, зачем надевать наручники, зачем это „руки за спину, лицом к стене“? Люди же разные — надо к ним дифференцированно подходить», — цитирует бывшего министра Lenta.ru.

Особенно задел экс-министра запрет на ношение часов: «Эти требования умаляют человеческое достоинство. Я вот по привычке сверяю время, смотрю на часы, которых нет. Жизнь тут идет по распорядку, а как его можно соблюдать, если нет времени?»

Улюкаев также не понимает, почему помещен под стражу до вступления приговора в силу. До рассмотрения апелляции, на его взгляд, он мог бы остаться под домашним арестом.

Напомним, что 15 декабря 2017 года Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Его задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Ранее «URA.RU» сообщало, что Алексей Улюкаев сможет тратить не более 7,8 тысяч рублей в месяц на продукты. Также он получит право только на шесть свиданий с родными в год, три из которых — длительные.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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