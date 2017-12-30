Митрополит Иларион уверен в неминуемой передаче Исаакиевского собора Церкви

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге будет передан РПЦ в обозримом будущем. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Насколько мне известно, патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24», пишет ТАСС.
Иларион считает, что процесс будет идти своим чередом. «Рано или поздно, <…> Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской православной церкви, станет собственностью церкви», — заключил представитель РПЦ.
Ранее в Петербурге был задержан мужчина, который разбил витражи Исаакиевского собора. Полиция передала злоумышленника бригаде скорой помощи. Стало известно, что мужчина пытался изгнать бесов, пишет агенство Nation News.