Роспотребнадзор составил рекомендацию по безопасному празднованию нового года. В документе, опубликованном на сайте ведомства, россиянам предлагается не садиться за новогодний стол голодными, побольше танцевать и выбираться на свежий воздух.
«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе» — цитирует сообщение ведомства телеканал RT.
Кроме того, надзорное ведомство призывает россиян соблюдать обычный режим приема пищи: не отказываться от завтрака, обеда и ужина. Роспотребнадзор напомнил, что в ходе застолья не нужно пытаться пробовать все приготовленные блюда и соблюдать умеренность в потреблении алкогольных напитков. «Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему», — говорится в тексте сообщения.
Ранее стали известны самые опасные новогодние продукты. В их число вошли салаты и шаурма. Врачи также напомнили о необходимости тщательно промывать все овощи и фрукты.