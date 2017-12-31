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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
04:37  31 декабря 2017 2

«Устройте конкурсы, потанцуйте». Роспотребнадзор объяснил, как правильно встретить Новый год

Предновогодняя Москва. Москва, вечерний город, новый год, иллюминация
В ночь на 1 января россиянам рекомендуется танцевать и не напиватьсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Роспотребнадзор составил рекомендацию по безопасному празднованию нового года. В документе, опубликованном на сайте ведомства, россиянам предлагается не садиться за новогодний стол голодными, побольше танцевать и выбираться на свежий воздух.

«Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе» — цитирует сообщение ведомства телеканал RT.

Кроме того, надзорное ведомство призывает россиян соблюдать обычный режим приема пищи: не отказываться от завтрака, обеда и ужина. Роспотребнадзор напомнил, что в ходе застолья не нужно пытаться пробовать все приготовленные блюда и соблюдать умеренность в потреблении алкогольных напитков. «Пусть на столе больше будет овощных салатов и закусок. Чем разнообразнее всё отведанное за праздничным столом, тем больше нагрузка на пищеварительную систему», — говорится в тексте сообщения.

Ранее стали известны самые опасные новогодние продукты. В их число вошли салаты и шаурма. Врачи также напомнили о необходимости тщательно промывать все овощи и фрукты.

Сергей Макеев
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