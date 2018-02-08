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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:59  08 февраля 2018 0

СМИ сообщили о пожаре в редакции «Вестей» после дебоша силовиков. ВИДЕО

Евросоюз, пожарная машина, евросоюз
На месте работают пожарные и силовикиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Киеве в редакции украинского издания «Вести» начался пожар. Внезапно в коридорах произошло задымление, сработала сирена, после чего на место выехали сотрудники МЧС.

По приезду спасатели приступили к эвакуации людей. По словам очевидцев, из-за пожарной тревоги в здании перестали работать лифты, группа людей застряла на 13-м этаже.

«Мы стоим на 13 этаже в заблокированном лифте. То есть, лифт не двигается, выйти из него невозможно. Люди паникуют», — приводит «Пятый канал» комментарий одного из сотрудников издания.

Между тем, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что сообщение о пожаре в торгово-офисном центре не получили, к ним лишь поступил вызов о том, что неизвестный распылил газ на 34-м этаже. На место происшествия, как добавили в ведомстве, выехала оперативно-следственная группа, пишет РИА «Новости».

Утром 8 февраля. как напоминает RT, в офис «Вестей», где расположены редакции газеты, сайта и радио пришли силовики. Главный редактор Оксана Омельченко сообщила, что правоохранители устроили дебош: громят помещение, бьют технику, мебель и стекла.

«Силовики не пускают на работу журналистов, которым сейчас надо выходить в эфир. Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками», — написала она в Facebook.

Позже следователь по особо важным делам Главной военной прокуратуры Виталий Опанасенко пояснил ТАСС, что обыски в редакции проходят в рамках исполнения решения суда о передаче недвижимости, которая была арестована в связи с уголовным делом против экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Сергей Демин
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