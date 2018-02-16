Названы лучшие фильмы об Олимпийских играх

04:01 16 февраля 2018 0

Первое место заняла спортивная кинолента «Охотник на лис» ФОТО: скрин YouTube

Портал Vulture составил рейтинг лучших спортивных фильмов за всю истории кинематографа, посвященных Олимпийским играм. На первой строчке оказалась кинолента Беннета Миллера «Охотник на лис».

Картина была номинирована на «Оскар» в пяти номинациях и повествует о спортсмене, который готовился к Олимпиаде в Сеуле 1988 года в особняке эксцентричного миллионера. Второе место занял «Однажды в сентябре», рассказывающий о захвате израильских спортсменов палестинскими террористами на играх в Мюнхене в 1972 году. Замыкает тройку лидеров документальный фильм «Олимпия» Лени Рифеншталь, которая прославилась как «любимый режиссер Адольфа Гитлера», передает RT.

Помимо них в список попали такие картины как «Скоростной спуск», «Мюнхен», «Огненные колесницы», «Олимпиада в Токио», «Мираж на льду», Глазами восьми», а также вышедшая в 2017 году кинолента «Тоня против всех», номинированная на три премии «Оскар». И завершает рейтинг комедийная драма «Лезвия славы: Звездуны на льду».