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25 февраля 2018
24 февраля 2018
22:33  24 февраля 2018 4

Женщины-депутаты рассказали о домогательствах Слуцкого

Открытая лицензия на 28.07.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Депутата от фракции ЛДПР пытаются защитить после обвинений в непристойном поведенииФото: A.Savin/Wikipedia

Обвинения в домогательствах в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) являются провокацией. Об этом заявили участницы Женского клуба в нижней палате парламента.

«Вирус бездоказательных обвинений, который поразил западные страны и стал способом борьбы с конкурентами, пытается проникнуть и в Россию. Характер провокации слишком очевиден», — приводит РИА «Новости» слова женщин-депутатов.

Ранее сообщалось, что журналистка думского пула корреспондентов Елизавета Антонова в эфире телеканала «Дождь» обвинила Слуцкого в харассменте. Во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским она пожаловалась на недостойное поведение депутата. Позже на сайте канала появилось еще три анонимных сообщения от журналисток, которых якобы также домогался политик.

Семен Гринберг
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