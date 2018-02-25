На Украине заявили, что российские хоккеисты «чудом избежали позора» на Олимпиаде

23:39 25 февраля 2018 11

Российские хоккеисты якобы столкнулись с невероятными трудностями в финале Олимпиады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одно из украинских интернет-изданий опубликовало материал о прошедшем в Пхенчхане хоккейном турнире за олимпийское золото между сборными России и Германии. Статья вышла под заголовком «Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018», что вызвало волну возмущений и колких комментариев в соцсетях.

Кроме того, в материале «Обозревателя» говорилось, что во время игры россияне столкнулись с «невероятными трудностями» и «долго ничего не могли сделать с противником».

Ранее, напомним, немецкое издание Bild сообщило о поражении национальной сборной по хоккею словами: «Так горько, но так здорово! Так круто мы еще никогда не проигрывали». В материале говорилось, что россияне с самого начала встречи были фаворитами, но немцам все же удалось навязать им настоящую борьбу.