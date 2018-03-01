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01 марта 2018
28 февраля 2018
08:11  01 марта 2018 0

Штаб ЛДПР назвал Собчак «зарвавшейся крикуньей». Телеведущая собирается засудить политика

Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , жириновский владимир, жест рукой
В пресс-службе партии кандидата Жириновского назвали случившееся историческим плагиатомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Штаб ЛДПР считает, что произошедший инцидент на дебатах между Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак в студии телеканала «Россия 1» — это «отвратительная провокация». Собчак назвали «зарвавшейся крикуньей».

«Ксения Собчак, имитирующая на выборах радикальную оппозицию и призванная развлечь молодежь, не желающую идти на избирательные участки, без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского «клоуном», — отметили в пресс-службе ЛДПР. В это время кандидат от партии пытался призвать ее к молчанию: «Замолчи-замолчи», — настаивал Жириновский.

По данным пресс-службы ЛДПР, «провокаторша с богатым опытом разборок на „лобном месте“ не угомонилась и плеснула водой в затылок» Жириновскому. По мнению штаба партии, «такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией». Кроме того, поведение Собчак не могло не вызвать реакции лидера ЛДПР, после чего он «жестко осадил зарвавшуюся крикунью», сообщил телеканал 360.

Вскоре после эпизода юристы Ксении Собчак заявили, что готовят жалобу на Жириновского. По данным «Федерального агентства новостей», они отсматривают запись и готовят документы. «От того, что они увидят и как интерпретируют, зависит, будет ли написана жалоба, иск или заявление в соответствующую комиссию», — пояснила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

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В свою очередь бывшие участники телепроекта «Дом-2» высказались по поводу случившегося. По мнению Степана Меньщикова, Собчак могла обматерить кого-нибудь из персонала телестройки, однако до физических проявлений не доходило. «Не знаю, что у нее произошло с Владимиром Вольфовичем, но Ксюша — она такая, боевая девочка, в обиду себя не даст», — цитирует «Утро.ру» Меньщикова. Екатерина Колисниченко предположила, что случившееся Собчак могла использовать в своих целях.

Ранее в студии телеканала «Россия 1» во время дебатов кандидатов в президенты России Ксения Собчак призвала Жириновского соблюдать спокойствие, когда тот прервал выступление Сергея Бабурина и начал с ней спорить. Она плеснула ему в лицо водой, в ответ Жириновский ее обругал, напоминает «Национальная служба новостей».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шестак
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