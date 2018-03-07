У Волочковой нашли 25 квартир за 244 млн рублей

13:20 07 марта 2018 18

У балерины оказалось огромное количество недвижимости Фото: Анастасия Волочкова, «Инстаграм»

Бывший водитель и помощник Анастасии Волочковой Александр Скиртач рассказал о богатствах балерины. Находящийся в СИЗО по обвинению в мошенничестве мужчина обнародовал финансовое соглашение между Волочковой и ее бывшим мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным, а также другие документы о недвижимости артистки.

Список имущества, принадлежащего Анастасии Волочковой, оказался внушительным. Квартира в Москве за 111 млн рублей, апартаменты в Санкт-Петербурге за 56,8 млн рублей, дом в Московской области за 21 млн и 22 квартиры в Астрахани — всю недвижимость балерины оценили в 244 миллиона, отмечает портал «Дни.ру». Причем астраханская недвижимость является инвестицией Волочковой в бизнес-проект ее бывшего супруга Игоря Вдовина.

Оспаривать подлинность документа Анастасия Волочкова не стала, но отказалась давать подробные комментарии по этому поводу. «Скиртач старается привлечь внимание к своей персоне, упоминая мое имя, потому что сам по себе он никому не интересен. Он обвинен в краже, и не только мною», — заявила балерина.

Отметим, Анастасия Волочкова регулярно появляется в СМИ из-за публикаций в Instagram. Так, в конце февраля ее подписчики раскритиковали новое откровенное фото балерины, пишет argumenti.ru. Позже Волочкова опубликовала видео с вечеринки, на котором видно ее далеко не плоский живот. Некоторые поклонники балерины заподозрили, что она беременна, сообщает «Утро.ру».