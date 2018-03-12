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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
09:22  12 марта 2018 9

В Госдуме предложили воспитывать, а не наказывать несовершеннолетних уголовников

Наручники, наручники, арест, заключение
Депутаты озаботились вопросом снижения преступности среди подростковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала про подготовку поправок в Уголовный Кодекс РФ, которые смягчат наказание для несовершеннолетних преступников. Юные злоумышленники смогут избежать наказания, если совершили преступление небольшой и средней тяжести впервые.

По словам Яровой, уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву и усугублению деформации личности, пишет RT. «Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», — цитирует парламентария канал 360.

В Госдуме предлагают шире применять меры воспитательного воздействия: предупреждение, принудительное ограничение досуга, передачу под строгий надзор родителей или опекунов, предъявление особых требований к поведению правонарушителя. Яровая говорит об альтернативе тюремному заключению, которая дает подросткам «реальный шанс на исправление».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Яровая возглавила совет Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. Новый орган власти займется защитой жизни и здоровья детей, формированием комфортной среды для подрастающего поколения, профилактикой экстремизма среди молодежи.

Ольга Кулакова
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