В Госдуме предложили воспитывать, а не наказывать несовершеннолетних уголовников

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала про подготовку поправок в Уголовный Кодекс РФ, которые смягчат наказание для несовершеннолетних преступников. Юные злоумышленники смогут избежать наказания, если совершили преступление небольшой и средней тяжести впервые.
По словам Яровой, уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву и усугублению деформации личности, пишет RT. «Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», — цитирует парламентария канал 360.
В Госдуме предлагают шире применять меры воспитательного воздействия: предупреждение, принудительное ограничение досуга, передачу под строгий надзор родителей или опекунов, предъявление особых требований к поведению правонарушителя. Яровая говорит об альтернативе тюремному заключению, которая дает подросткам «реальный шанс на исправление».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Яровая возглавила совет Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. Новый орган власти займется защитой жизни и здоровья детей, формированием комфортной среды для подрастающего поколения, профилактикой экстремизма среди молодежи.