В Госдуме создали Совет по вопросам безопасности детей

08:31 13 ноября 2017 0

Эксперты займутся вопросами защиты детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме РФ появился экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. Его возглавила вице-спикер Ирина Яровая. По ее словам, совет займется защитой жизни и здоровья детей, формированием доброжелательной и комфортной среды для подрастающего поколения, а также профилактикой экстремизма среди молодежи.

Вице-спикер Думы пояснила «Известиям», что список членов экспертного совета уже сформирован. В него вошли, в том числе министр связи Николай Никифоров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров, член Общественной палаты Диана Гурцкая. В совете будут участвовать представители министерств, школ и вузов, медицинских учреждений.

Как отметила Яровая, создание экспертного совета будет способствовать поиску наиболее эффективных правовых решений на основе объединения усилий общества и представителей органов власти. Она подчеркнула, что совет займется такими актуальным на сегодня темами, как профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде, предотвращение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, поиск пропавших детей и реабилитация потерпевших.

Ранее, как уточняет издание, Яровая была инициатором законов о защите прав потерпевших детей, введении ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду через интернет. Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся ее законопроекты о защите детей от педофилии.