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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:31  13 ноября 2017 0

В Госдуме создали Совет по вопросам безопасности детей

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, мальчик, ребенок, полиция, angry birds, энгри бердс, дети
Эксперты займутся вопросами защиты детейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Госдуме РФ появился экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей. Его возглавила вице-спикер Ирина Яровая. По ее словам, совет займется защитой жизни и здоровья детей, формированием доброжелательной и комфортной среды для подрастающего поколения, а также профилактикой экстремизма среди молодежи.

Вице-спикер Думы пояснила «Известиям», что список членов экспертного совета уже сформирован. В него вошли, в том числе министр связи Николай Никифоров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, зампредседателя Следственного комитета России Александр Федоров, член Общественной палаты Диана Гурцкая. В совете будут участвовать представители министерств, школ и вузов, медицинских учреждений.

Как отметила Яровая, создание экспертного совета будет способствовать поиску наиболее эффективных правовых решений на основе объединения усилий общества и представителей органов власти. Она подчеркнула, что совет займется такими актуальным на сегодня темами, как профилактика экстремизма и правонарушений в молодежной среде, предотвращение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, поиск пропавших детей и реабилитация потерпевших.

Ранее, как уточняет издание, Яровая была инициатором законов о защите прав потерпевших детей, введении ответственности за склонение несовершеннолетних к суициду через интернет. Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся ее законопроекты о защите детей от педофилии.

Нина Калинина
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