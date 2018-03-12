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12 марта 2018
19:18  12 марта 2018 0

Умер кутюрье Юбер де Живанши

Модельер скончался во снеinstagram, @bof

Скончался знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши. Он умер на 92-м году жизни. Модельер являлся основателем модного дома Givenchy. О смерти модельера сообщил его компаньон Филипп Вене.

Легендарный модельер скончался во сне в субботу, 10 марта. Однако о его кончине стало известно только в понедельник, 12 марта. По словам компаньона модельера Филиппа Вене, похороны пройдут в очень узком кругу. Де Живанши родился в 1927 году, учился в Школе изящных искусств в Париже, после чего в 1952 году основал собственный модный дом.

Своей музой де Живанши считал актрису Одри Хепберн, которой разрабатывал наряды не только для съемок, но и для повседневной жизни, напоминает «Утро.ру». Работы модельера можно увидеть в кинокартине «Завтрак у Тиффани». Кроме того, Хепберн вдохновила француза на создание первых духов марки Givenchy — L’Interdit.

Иван Шестак
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