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17 марта 2018
14:00  17 марта 2018 0

Навального позвали в Чечню, угроза эпидемии в Сирии, мозг сделают бессмертным. Дайджест новостей от «URA.RU»

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Блогера Алексея Навального уже ждут в ЧечнеФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главное к этому часу:

Рамзан Кадыров пригласил Алексея Навального в Чечню. Так глава республики решил доказать блогеру, что выборы президента в его регионе станут «самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире».

В Британии призвали отобрать у России ЧМ-2018. Причиной такого предложения стало обострение отношений между РФ и Великобритании. В ФИФА не замедлили с ответом.

Параллельно с расследованием покушения на Сергея Скрипаля в Лондоне выясняют обстоятельства смерти Николая Глушкова — российского бизнесмена и соратника Бориса Березовского. Следствие выяснило, что россиянина задушили собачьим поводком. Местная полиция прокомментировала слухи о связи преступления с делом Скрипаля.

В сирийской Ракке, которую разбомбила коалиция во главе с США, под завалами остаются тела тысяч убитых. Антисанитария вскоре перерастет в эпидемию, уверены в Минобороны РФ. Первые вспышки инфекции уже замечены.

Челябинскую школьницу изнасиловали в Петербурге. Девочка приехала в культурную столицу на каникулы, но домой она вернулась вовсе не отдохнувшей. Самое грустное — то, что на школьницу напали в историческом здании, и теперь в городе спорят, кто же все-таки виноват.

А в Америке ученые изобрели цифровое бессмертие для мозга. Медики придумали технологию, благодаря которой память умершего человека можно будет оцифровать и даже загрузить в облако.

Наталья Полетавкина
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