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Главное к этому часу:
Рамзан Кадыров пригласил Алексея Навального в Чечню. Так глава республики решил доказать блогеру, что выборы президента в его регионе станут «самыми прозрачными и демократичными из всех проводимых в мире».
В Британии призвали отобрать у России ЧМ-2018. Причиной такого предложения стало обострение отношений между РФ и Великобритании. В ФИФА не замедлили с ответом.
Параллельно с расследованием покушения на Сергея Скрипаля в Лондоне выясняют обстоятельства смерти Николая Глушкова — российского бизнесмена и соратника Бориса Березовского. Следствие выяснило, что россиянина задушили собачьим поводком. Местная полиция прокомментировала слухи о связи преступления с делом Скрипаля.
В сирийской Ракке, которую разбомбила коалиция во главе с США, под завалами остаются тела тысяч убитых. Антисанитария вскоре перерастет в эпидемию, уверены в Минобороны РФ. Первые вспышки инфекции уже замечены.
Челябинскую школьницу изнасиловали в Петербурге. Девочка приехала в культурную столицу на каникулы, но домой она вернулась вовсе не отдохнувшей. Самое грустное — то, что на школьницу напали в историческом здании, и теперь в городе спорят, кто же все-таки виноват.
А в Америке ученые изобрели цифровое бессмертие для мозга. Медики придумали технологию, благодаря которой память умершего человека можно будет оцифровать и даже загрузить в облако.