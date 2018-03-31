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31 марта 2018
30 марта 2018
02:27  31 марта 2018 0

В Казахстане более 60 человек отравились, поев мороженого

Клипарт. Екатеринбург, холод, лакомство, мороженое
Из более чем 40 госпитализированных половина — детиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В казахстанском Шымкенте в результате массового отравления госпитализирован 41 человек. Еще 20 пострадавшим было назначено амбулаторное лечение. По предварительной информации, причиной отравления стало употребление в пищу мороженого.

Как сообщается на официальном сайте департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, из городской инфекционной больницы Шымкента поступило сообщение о том, что там «с отравлением мороженым находится 41 человек». «Данный факт зарегистрирован в ЕРДР в Аль-Фарабийский ОП по статье «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов», — говорится в сообщении полиции.

В связи с массовым отравлением, дело взято на контроль Минздрава Республики Казахстан, передает телеканал 360. В настоящее время всем больным оказывается медицинская помощь, проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Казахстана, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ведомства.

Евгений Александров
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