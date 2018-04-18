В кемеровском ТЦ эвакуировали сотни посетителей из-за задымления

22:16 18 апреля 2018 0

Волна возгораний в торговых центрах началась с трагедии в «Зимней вишне» Фото: Данил Айкин © URA.RU

Всех находящихся в торгово-развлекательном центре «Променад» в центре Кемерова эвакуировали из-за задымления. На первом этаже здания произошло замыкание проводки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«До приезда спасателей из здания эвакуировались около 500 человек, пострадавших нет. Очаг задымления был обнаружен в холодильнике на первом этаже здания, где сейчас проводится ремонт», — приводит слова источника RT.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел страшный пожар, унесший жизни 64 человек, из них 41 ребенок. Возгорание случилось на четвертом этаже здания ТЦ «Зимняя вишня» в детской игровой зоне из-за короткого замыкания светильника над «ямой» с поролоновыми кубиками. 28 марта в России объявили днем национального траура по жертвам происшествия.