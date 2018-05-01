WhatsApp предрекли блокировку в России летом 2018 года

10:32 01 мая 2018 1

Эксперты поставили WhatsApp тот же «диагноз», что мессенджеру Павла Дурова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мессенджер WhatsApp уже летом может быть заблокирован в России. Привычного средства общения при таком развитии ситуации лишатся от 30 до 60 млн россиян.

WhatsApp, как и Telegram, для защиты переписки использует технологию сквозного шифрования, указывает vistanews.ru. Как и в случае с детищем Павла Дурова ожидаемое со стороны ФСБ требование предоставить ключи для дешифровки сообщений окажется столь же технологически невыполнимым. Кроме того, персональные данные российских пользователей, согласно действующему законодательству, должны храниться на серверах, расположенных на территории РФ. Но WhatsApp базируется в других странах.

Мессенджеры с неподдающейся дешифровке технологией отправки сообщений традиционно вызывают недоброжелательное отношение у правоохранительных органов. Так, тот же Telegram по решению суда запрещен к использованию на территории Ирана, сообщает RT. Прокуратура констатировали, что сотрудники компании «не сотрудничали с судебными и правоохранительными органами в сборе и предоставлении доказательств по преступлениям».