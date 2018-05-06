Россияне стали чаще брать кредиты

Число заемщиков выросло на 20%
В России число взятых кредитов выросло более чем на 20% по состоянию на март этого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро.
В частности, россияне стали чаще пользоваться кредитными картами, с начала года банки выдали более двух миллионов карт. Таким образом, общий лимит кредиток составил 167 млрд рублей. Кроме того, спросом у населения пользуется ипотека. С начала года банки одобрили 260 тысяч займов на 500 млрд рублей.
Аналитики Объединенного кредитного бюро утверждают, что процент кредитования растет во всех сферах. Вместе с тем показатели за март снизились по сравнению с предыдущими месяцами 2018 года.