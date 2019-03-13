Уфологи предрекли Земле глобальные катастрофы из-за кометы с «мусорным» хвостом

Космическое тело, за которым тянется «хвост» из космического мусора, повлечет за собой природные катастрофы по всему миру. Необычный объект пролетит мимо Земли в период с 13 по 17 марта.
«Нарушение телом планетарных циклов, создаваемых миллионы лет, вызовет цепочку природных катаклизмов по всей планете. Ожидаются невероятно сильные циклоны, тайфуны, цунами и наводнения», — пишет ИА «Версия».
О «комете» с мусорным хвостом накануне сообщили исследователи Оксфордского университета. Согласно их расчетам, космический объект пролетит мимо Земли на расстоянии около 400 километров.
Ранее уфологи случайно заметили другое космическое тело с постоянно меняющейся траекторией, напоминает портал «Утро.ру». Объект уже назвали «Оумуамуа».