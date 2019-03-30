Власти РФ отказались от проекта, который бы повысил тарифы на газ

Проект могут вернуть, когда его реализация не сможет нанести вреда потребителям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве РФ отказались от идеи внедрения системы интеллектуального учета газа в стране. Причинами для отказа стали дороговизна проекта и риск роста цен для потребителей. Заявление сделал вице-премьер Дмитрий Козак.

«Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе уже отказались, от этой идеи», — передает РБК слова Козака. Член правительства отметил, что власти могут вернуться к данному проекту, когда счетчики подешевеют и когда переход на новую систему будет не таким «чувствительным» для граждан.

Суть «умных счетчиков» в том, что они способны передавать показания на 4-6 км в режиме онлайн. Ранее сообщалось, что переход на интеллектуальную систему учета газа стоил бы около 385 млрд рублей. Стоимость одного счетчика оценивали примерно в 11-15 тысяч рублей, которые должны были бы отдать потребители: расходы бы включили в плату за коммунальные услуги, либо в тариф на транспортировку газа.