Минздрав признался, сколько россиян умерли от врачебных ошибок в прошлом году

За 2018 год было проведено 499 тысяч вскрытий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Почти 5% россиян в 2018 году умерли из-за неправильно поставленных диагнозов. Это следует из доклада Министерства здравоохранения о работе патолого-анатомической службы.

Патолого-анатомическая служба за прошлый год провела 499 тысяч вскрытий. «При этом дефекты оказания медицинской помощи в виде расхождений заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов выявлены в 4,8% случаев», — говорится в документе. Отмечается, что уже на протяжении семи лет фиксируется отрицательная динамика расхождения поставленного медиками при жизни диагноза от того, который видят патологоанатомы при вскрытии.