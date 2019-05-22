Минздрав признался, сколько россиян умерли от врачебных ошибок в прошлом году

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 19:53
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, хирург, медицина, доктор, врач
За 2018 год было проведено 499 тысяч вскрытийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Почти 5% россиян в 2018 году умерли из-за неправильно поставленных диагнозов. Это следует из доклада Министерства здравоохранения о работе патолого-анатомической службы.

Патолого-анатомическая служба за прошлый год провела 499 тысяч вскрытий. «При этом дефекты оказания медицинской помощи в виде расхождений заключительного клинического и патолого-анатомического диагнозов выявлены в 4,8% случаев», — говорится в документе. Отмечается, что уже на протяжении семи лет фиксируется отрицательная динамика расхождения поставленного медиками при жизни диагноза от того, который видят патологоанатомы при вскрытии.

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