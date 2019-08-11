Уральский режиссер шуткой ответил Поклонской на предложение ввести лимит на разврат

Алексей Федорченко посмеялся над идеей депутата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Режиссер из Екатеринбурга, обладатель российских и зарубежных кинонаград Алексей Федорченко с юмором отнесся к предложению депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской ввести в фильмах лимит на разврат, жестокость и насилие.

«А в чем будут измерять этот лимит?» — поинтересовался Федорченко в беседе с «URA.RU». «Согласен на 47% разврата и 52% насилия. На меньшее не согласен», — пошутил режиссер. «Глупость, конечно», — добавил он.

Ранее Поклонская предложила ввести «разумные» ограничения на насильственные действия в российском кино. Депутат Госдумы объяснила инициативу негативным влиянием фильмов на подсознание и психику зрителей. Кроме того, она предложила ввести «безлимитище» на добро, любовь и справедливость.

Режиссер и продюсер Алексей Федорченко — автор документальных и художественных кинолент. Самые известные из них — «Первые на Луне» и «Овсянки». За них он получил ряд наград на мировых кинофестивалях.