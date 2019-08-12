В РПЦ высказались о поступке священника, грубо крестившего ребенка

В Русской православной церкви крайне недовольны поведением священнослужителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Русская православная церковь назвала возмутительным поступком действия игумена Фотия, который грубо крестил годовалого малыша в Гатчине. Об этом «URA.RU» сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Это возмутительный поступок, которому уже дана официальная оценка. В заявлении, опубликованном на сайте Гатчинской епархии, четко сказано, что в Церкви действия игумена Фотия не поддерживают и, более того, категорически осуждают», — пояснил представитель РПЦ в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, епархия принесла извинения за поведение священника во время крещения ребенка, а сам игумен отстранен от служения на год. Также на этот же срок ему будет запрещено носить крест и рясу.

Ранее появилось видео, на котором игумен расположенного в Гатчине Мариенбургского покровского храма Фотий грубо крестит ребенка. На кадрах видно, как священнослужитель окунает истошно кричащего малыша в купель, несмотря на попытки матери забрать сына. Позже женщина сообщила телеканалу 360, что перед таинством священник отчитал ее за незнание молитвы. На инцидент уже отреагировала журналистка, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.