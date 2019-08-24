NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

На космонавтов МКС распространяется право, действующее в их родных странах Фото: Pixabay.com

Находясь на Международной космической станции (МКС), астронавт Энн МакКлейн получила доступ к банковскому счету своей однополой экс-супруги. Этот случай рассматривается NASA как первое преступление, совершенное в космосе.

«Саммер Уорден, бывшая жена астронавта Энн МакКлейн, подала жалобу в Федеральную торговую комиссию», — сообщило издание The New York Times. МакКлейн через своего адвоката Расти Хардина подтвердила эту информацию, отметив, что «не сделала ничего нехорошего». Автронавт, проверяя счет, просто хотела убедиться, что финансы Уорден в порядке и она способна оплачивать все расходы, чтобы ухаживать за ребенком. До развода, который состоялся в 2018 году, женщины воспитывали сына вместе.

По правилам МКС, на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Если вину МакКлейн подтвердят, то астронавта будут судить по законодательству США.

Полковник ВВС США Энн МакКлейн провела свыше 800 боевых часов в небе над Ираком. В 2013 году ее выбрали для полета в космос. В 2014 она вступила в брак с Уорден. В конце 2018 года МакКлейн отправилась на МКС и провела там почти семь месяцев.