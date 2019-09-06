Украина отменила розыск ближайшего соратника экс-президента Януковича

МВД Украины сняло с розыска соратника экс-президента страны Виктора Януковича, бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина. Об этом сообщает издание «Украинские новости».
«Информация о розыске экс-замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина исчезла из базы розыска Министерства внутренних дел», — пишут украинские журналисты. Последние пять лет, по данным СМИ, Кузьмин проживал за пределами Украины. Он утверждает, что был в Украине.
Кузьмина на родине подозревают в превышении служебных полномочий при организации задержания экс-главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины, бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко, а также в подстрекательстве судьи Печерского райсуда Киева к аресту Луценко. Также Кузьмину планировали предъявить обвинение в захвате земли комплекса отдыха «Пуща-Водица».
Ранее «URA.RU» сообщало, что суд Европейского союза (ЕС) решил снять санкции, ранее наложенные на бывшего президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и ряд соратников опального политика. Все они впервые попали в черный список ЕС, который предполагает замораживание счетов, в 2014 году — на том основании, что на Украине против них расследовались уголовные дела о растрате госсредств и незаконном выводе денег за границу. Позже решение о замораживании их счетов неоднократно продлевалось. В суде ЕС пояснили, сомневаются в том, что решение украинских властей о возбуждении и ведении уголовных дел были приняты «в соответствии с правами защиты и правом на эффективную судебную защиту».