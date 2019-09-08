Командир президентского самолета рассказал о питании Путина

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Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин часто появляется на публичных мероприятиях с термосомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин часто обедает в самолете без аппетита. Как рассказал бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин, это связано с тем, что главе государства подают одни и те же блюда.

«Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: „Опять эта пища!“ Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось. Не то что недовольство выражал, просто нежелание это есть с аппетитом. Вообще, первые лица в полетах очень мало едят», — сказал Федорушкин в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Он отметил, что в целях безопасности питанием президента занимаются только специальные люди. «За границей, как правило, в нашем посольстве, есть специальные люди, повара. Причем они засылаются туда заранее, перед визитом. И они там готовят еду на обратный путь», — добавил пилот, при этом не уточнив, какие именно блюда ест Путин.

Также в эфире НТВ Федорушкин рассказал о самом экстремальном полете на Ил-96. По его словам, это произошло во время одного из перелетов Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург, напоминает RNS. После посадки в Пулково, когда был риск выкатиться за взлетно-посадочную полосу, глава государства позвал пилота на разговор.

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