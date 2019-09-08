Командир президентского самолета рассказал о питании Путина

Президент России Владимир Путин часто обедает в самолете без аппетита. Как рассказал бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин, это связано с тем, что главе государства подают одни и те же блюда.
«Бывали случаи, когда Владимир Владимирович говорил: „Опять эта пища!“ Ему хотелось
Он отметил, что в целях безопасности питанием президента занимаются только специальные люди. «За границей, как правило, в нашем посольстве, есть специальные люди, повара. Причем они засылаются туда заранее, перед визитом. И они там готовят еду на обратный путь», — добавил пилот, при этом не уточнив, какие именно блюда ест Путин.
Также в эфире НТВ Федорушкин рассказал о самом экстремальном полете на Ил-96. По его словам, это произошло во время одного из перелетов Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург, напоминает