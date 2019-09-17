На «Первый канал» могут подать в суд из-за передачи о болезни Заворотнюк

Выход в эфир программы об Анастасии Заворотнюк грозит обернуться скандалом Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что планирует подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи, посвященной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

В ходе выпуска передачи радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разина в пиаре на болезни артистки. «Человек не имеет никакого отношения ни к Насте, ни к семье. Это надо было додуматься — позвонить, вынюхать, чтобы потом себе сделать вот такой пиар», — заявила Довлатова. Она также сказала, что в российском шоу-бизнесе теперь «никто не подаст Разину руки».

В ответ продюсер сообщил, что его слова были выдернуты из контекста. «Они не имеют права использовать имя „Андрей Разин“, так как оно запатентовано в Роспатенте. <…> Ну, а Борисов и „Первый канал“ пусть готовятся к судам», — написал Разин в своем аккаунте в соцсети Instagram. В ближайшее время юристы продюсера намерены направить претензию в адрес «Первого канала». В случае, если она будет отклонена, продюсер твердо намерен обратиться в суд с исковым заявлением.

Программа «Пусть говорят», посвященная болезни Заворотнюк, вышла в эфир 16 сентября. «Анастасия Заворотнюк вдруг резко пропала из виду — перестала выходить на сцену и вообще появляться на публике. Откуда появились слухи о страшной болезни», — говорилось в анонсе шоу. В программе должны приняли участие друзья, коллеги и соседи актрисы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что врачи диагностировали у Заворотнюк полиорганную недостаточность — реакцию организма, приводящую к повреждению органа до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма. В итоге на данный момент врачи прекратили лечение опухоли головного мозга у Анастасии Заворотнюк. Отказ от лечения связан с ухудшившимся состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня». О тяжелом состоянии актрисы стало известно 13 сентября.