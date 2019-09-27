Журналисты сняли разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС изнутри. ВИДЕО

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Клипарт. Карабаш, радиация, учения, выброс хлора, противогаз
Около пульта управления в четвертом энергоблоке АЭС по-прежнему нельзя находиться больше пяти минутФото: Илья Московец © URA.RU

Группе журналистов удалось посетить четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Кадрами поделилось видеоагентство Ruptly.

«Группа из 15 журналистов в рамках презентации нового путеводителя по зоне отчуждения получила доступ к пункту управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС», — сообщает агентство. В описании к видео отмечается, что комната, которую посетили корреспонденты, обработана специальным веществом, которое не дает появляться пыли.

При этом уточняется, что руины излучают радиацию, которая в 40 тысяч раз превосходит норму. Журналисты надели специальные костюмы, однако даже в защитной экипировке у пульта управления нельзя находиться больше пяти минут.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снявший запрет с посещения зоны отчуждения. Глава страны считает, что такой подход позволит привлечь туристов и превратить Чернобыль «в одну из точек роста новой Украины».

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, из-за чего часть территории Украины, России и Белоруссии были загрязнены радиацией. Разрушенный реактор был накрыт специальным саркофагом.

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