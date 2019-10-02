01 октября 2019

СМИ: Первый замглавы Росгвардии снят с должности и уволен с военной службы

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, росгвардия, меликов сергей
Сергей Меликов отправлен в отставкуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Генерал-полковник Сергей Меликов отправлен в отставку по указу президента России Владимира Путина.

Военачальник был освобожден от должности первого заместителя главы Росгвардии, а также был уволен с военной службы, пишет РЕН ТВ. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Слухи о скором увольнении Меликова появились в начале июля. Тогда «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что сразу несколько руководителей Росгвардии в скором времени могут уйти в отставку. Среди кандидатов на увольнение был назван и первый замглавы ведомства. Позже, в августе, «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники писал, что на этот пост претендует выходец из администрации президента.

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Ссылки по теме
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