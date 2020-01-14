13 января 2020

Минтранс не стал упрощать правила перевозки домашних животных в самолетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдача багажа в Международном аэропорту «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, кольцово, чемоданы, туризм, сумки, путешествия, багажное отделение, розыск багажа, транспортер, утерянный багаж, путешествие, тележка с багажом
В Минтрансе считают, что менять правила перевозки животных нецелесообразноФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России не будут менять правила перевозки домашних животных в самолетах. Минтранс РФ не счел изменения целесообразными.

«Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) ввести единые требования по габаритам», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на ответ ведомства. В Минтрансе объяснили, что нормы по размерам домашних животных менять не нужно из-за различия конструктивных особенностей самолетов, которые используют разные авиакомпании.

Таким образом, предложение ООП о введении для всех российских авиакомпаний единых правил перевозки животных принято не будет. Как отмечает издание, это означает, что гражданам страны придется изучать правила перевозки животных у каждой отдельной авиакомпании.

ООП предложило изменить правила провозки животных после случая в ноябре 2019 года, когда россиянину отказали в возможности везти питомца ручной кладью из-за перевеса на два килограмма. Мужчина не стал сдавать животное в багаж и взял на регистрацию чужого кота, проходящего по весу, а на борт пронес своего питомца.

В авиакомпании узнав о случившемся, приняли решение исключить пассажира из программы лояльности, после чего Галин лишился 400 тысяч бонусных миль. После этого за пассажира вступился уральский депутат, призвавший изменить правила перевозки животных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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