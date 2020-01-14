За новогодние праздники в России подорожал бензин

Цены на бензин в России выросли за новогодние праздники на 3 копейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бензин в России с 1 по 9 января подорожал на три копейки (0,1%), дизельное топливо выросло в цене на семь копеек (0,2%). Такие данные приводит Росстат.

«С конца декабря цены на бензин … в среднем по стране выросли на 0,1%», — говорится в сообщении ведомства. Дизельное топливо при этом стало дороже на 0,2%.

За период с даты предыдущей регистрации (23 декабря 2019 года) бензин вырос в цене 0,2%, дизель — на 0,4%. Подорожание бензина отмечено в 49 регионах страны, самое заметное — на Сахалине (на 2,3%). В шести регионах цены на топливо снизились. Сильнее всего бензин подешевел в Челябинской области — на 0,3%. По состоянию на 9 января средняя цена за литр бензина на Южном Урале составляет 43,42 рубля.

Самой высокой цена на топливо среди уральских регионов оказалась в ХМАО. Здесь бензин обходится автомобилистам в 47,57 рубля. В Курганской области и на Ямале бензин стоит меньше всего — 42,66 рубля и 42,87 рубля соответственно. В Свердловской и Тюменской областях, а также в Пермском крае цена литра бензина наиболее близка к средней по Уралу — чуть больше 45 рублей.

В конце декабря 2019 года Росстат зафиксировал рекордно низкий за последние 11 лет рост цен на бензин. Дизельное топливо в России дорожает 11 недель подряд, пишет «Утро.ру». Владение автомобилем стало обходиться россиянам дороже, чем европейцам.