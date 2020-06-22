Начальник районного отдела полиции Курской области, задержанный ФСБ за государственную измену, владел информацией, ценной для Украины в условиях военного конфликта в Донбассе. Об этом URA.RU сообщил подполковник ФСБ в отставке, президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова. Он передавал секретную информацию Службе безопасности Украины (СБУ). В отношении силовика возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Госизмена».
«Информация, которая обсуждается в Курской области, ценна для врага. Это тактические, стратегические цели. Зная, как и какими силовыми органами эти цели достигаются, можно им очень эффективно противодействовать и создать нам большие проблемы. Там есть воинские части, которые имеют определенную численность, определенные задачи, специфическим образом их решают, все это имеет государственную тайну», — рассказал Филатов.
Он также отметил, что задержанный сотрудник полиции занимал пост такого уровня, который позволял ему иметь доступ к секретной информации. По словам отставного подполковника ФСБ, документы, содержавшие государственную тайну, были необходимы ему для выполнения служебных обязанностей. Задержанный полицейский, как уточняет Филатов, общался с людьми, занимающими руководящие посты, в том числе с губернатором, руководителями ФСБ, на встрече с которыми могли обсуждаться вопросы секретного характера.
Контрразведка, как подчеркнул собеседник агентства, не в первый раз выявляет в силовых структурах людей, сотрудничающих с врагом. По словам Филатова, они идут на это в поисках выгоды или же их вынуждают соглашаться, используя компромат против них. Как утверждает ветеран спецназа «Альфа», побороть эту проблему до конца никогда не получится.
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