В одной из УК полагают, что электронная документация позволит упорядочить работу всех организаций в коммунальной сфере, сделает процессы прозрачными, «уберет хаос и неразбериху» на рынке ЖКХ в целом.

Эксперты в жилищной сфере поясняют, что цифровизация ЖКХ позволит повысить ее прозрачность для граждан, снизить издержки для коммунальщиков, сократить потери при планировании и замене коммунальных сетей. Главное же — будет усилен контроль со стороны государства и потребителй. Кроме того, «цирфра» в перспективе может стать в перспективе как платежной системой, так и электронной картотекой всего жилищного фонда в стране.

По задумке Минстроя РФ, вся техническая документация на строительство и реконструкцию многоквартирного дома, ключи от помещений общего имущества собственников и электронные коды доступа к оборудованию должны быть переданы не только на бумажном носителе, но и на электронном в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) пишут « Известия », ознакомившись с проектом постановления. В министерстве отметили, что цель преобразований заключается в в комплексном повышении эффективности работы всех систем ЖКХ. предоставляющих услуги населению.

Минстрой России выступил с инициативой перевести всю документацию на жилые дома в электронный вид. Проект постановления уже направлен в правительство. В ведомстве отмечают, что эта мера позволит следить за эффективностью работы Управляющих компаний.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно