В Заозерном при ремонте дороги затопило дворы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор посетил Заозерный, «ЕР» провели конференцию, в регионе побит рекорд по заболевшим коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона посетил Заозерный

Губернатор Вадим Шумков 4 июля провел рабочую поездку в Заозерный, где понаблюдал, как идет строительство школы и благоустройство дворов.

В частности, жители одного из районов города показали главе области дворы, которые затопило из-за ошибок в проектировании новой дороги.

Курганские единороссы провели конференцию

Курганское отделение партии «Единая Россия» на собрании 4 июля выдвинуло своих кандидатов на выборы депутатов Курганской областной думы.

По словам секретаря реготделения партии Евгения Кафеева, состав депутатов от «ЕР» в облдуме обновится на 50%. В партийном списке 13 новых фамилий.

Курганская область побила рекорд по заболевшим COVID-19

В Курганской области 5 июля подтвердилось 53 новых случая заражения коронавирусом. Это самое большое число заболевших за сутки за все время пандемии.

Большинство заболевших обнаружено в Кургане — 25 человек. На втором месте Шадринск. Там COVID обнаружен у девяти человек.