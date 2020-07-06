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Самое актуальное в Курганской области за выходные 4—5 июля. Губернатор осмотрел потоп в Заозерном, «Единая Россия» провела конференцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, лето, ремонтные работы, заозерный, проспект мальцева, ремонт автодороги
В Заозерном при ремонте дороги затопило дворы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор посетил Заозерный, «ЕР» провели конференцию, в регионе побит рекорд по заболевшим коронавирусом. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 6 июля — в обзоре URA.RU:

Глава региона посетил Заозерный

  • Губернатор Вадим Шумков 4 июля провел рабочую поездку в Заозерный, где понаблюдал, как идет строительство школы и благоустройство дворов.
  • В частности, жители одного из районов города показали главе области дворы, которые затопило из-за ошибок в проектировании новой дороги.

Курганские единороссы провели конференцию

  • Курганское отделение партии «Единая Россия» на собрании 4 июля выдвинуло своих кандидатов на выборы депутатов Курганской областной думы.
  • По словам секретаря реготделения партии Евгения Кафеева, состав депутатов от «ЕР» в облдуме обновится на 50%. В партийном списке 13 новых фамилий.

Курганская область побила рекорд по заболевшим COVID-19

  • В Курганской области 5 июля подтвердилось 53 новых случая заражения коронавирусом. Это самое большое число заболевших за сутки за все время пандемии.
  • Большинство заболевших обнаружено в Кургане — 25 человек. На втором месте Шадринск. Там COVID обнаружен у девяти человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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