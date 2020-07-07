06 июля 2020

Киев решил утихомирить РФ на Азове боевыми кораблями США

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году Украина получит из США самые современные катера типа Mark VI Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

С помощью американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море. Об этом заявил командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

«Азовское море — это не лужа России. Если они думают, что будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI — всего 16 единиц. Часть из них обязательно будет в Азовском море», — заявил Неижпапа в интервью газете «Думская».

По его словам, катера Mark VI являются универсальной платформой, их можно применять как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп. Однако, как отметил контр-адмирал, важно уметь их профессионально использовать.

Ранее украинские военные специалисты признали превосходство российских боевых катеров над украинскими. Средством усиления военно-морских сил Украины могут стать списанные корабли США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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