Киев решил утихомирить РФ на Азове боевыми кораблями США

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Ранее украинские военные специалисты признали превосходство российских боевых катеров над украинскими . Средством усиления военно-морских сил Украины могут стать списанные корабли США.

По его словам, катера Mark VI являются универсальной платформой, их можно применять как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп. Однако, как отметил контр-адмирал, важно уметь их профессионально использовать.

«Азовское море — это не лужа России. Если они думают, что будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI — всего 16 единиц. Часть из них обязательно будет в Азовском море», — заявил Неижпапа в интервью газете «Думская».

С помощью американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море. Об этом заявил командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В этом году Украина получит из США самые современные катера типа Mark VI Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

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