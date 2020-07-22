Администратор паблика «Омбудсмен полиции» признал вину

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следствие смягчило обвинение администратору паблика Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Игорь Худяков признал свою вину по делу о распространении порнографии. Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков. Ранее следствие смягчило обвинение Худякову.

«Худяков признал вину по части 1 cтатьи 242 УК РФ (распространение порнографии). Мой подзащитный признал вину в том, что пересылал фото порнографического характера в одном из чатов», — рассказал ТАСС Пашков. При этом адвокат подчеркнул, что Худяков не стал давать показания на основного фигуранта дела — основателя паблика «Омбудсмен полиции», майора полиции в отставке Владимира Воронцова.

Бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Игорь Худяков был задержан в мае в Вологде по делу о распространении откровенных снимков. Его доставили в Москву и взяли под стражу. Изначально он обвинялся по части 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору), а теперь — по части 1 той же статьи (распространение порнографии). Также было принято решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и назначении Худякову подписки о невыезде.

Основной фигурант дела Владимир Воронцов был задержан в мае по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-полицейского. По версии следствия, обвиняемый требовал деньги за нераспространение личных фотографий, которые позже были опубликованы. Также «Обмудсмена полиции» подозревают в распространении порнографии, напоминает «Национальная служба новостей». Еще одно уголовное дело было возбуждено об оскорблении представителя власти. Свою вину Воронцов не признает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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