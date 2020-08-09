В Совфеде объяснили, почему Лукашенко не боится «майдана»

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к протестам после выборов. Большинство жителей страны поддерживают его. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«После провала на выборах президента оппозиция постарается провернуть в Белоруссии „майдан“, но Лукашенко к этому готов. Не поддерживают протестные акции и большинство граждан Белоруссии», — цитирует сенатора РИА «Новости».
Джабаров считает, что поддержка со стороны избирателей Лукашенко ожидаема. Для многих белорусов действующий президент означает стабильность в стране и отношениях с Россией. Кроме того, по мнению сенатора, среди оппозиционеров нет людей, достойных поста президента.
Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. В стране открыты 5723 участков для голосования, а также открыты 44 участка за рубежом. В день выборов в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров. Неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь». Тем временем в Минске, Витебске и ряде других белорусских городов полиция начала задерживать людей, которые пришли к избирательным участкам в ожидании результатов президентских выборов. По данным ТАСС, на проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими.
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