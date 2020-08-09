09 августа 2020

В Совфеде объяснили, почему Лукашенко не боится «майдана»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, лукашенко александр
В Совфеде считают, что большинство белорусов поддерживают Лукашенко Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к протестам после выборов. Большинство жителей страны поддерживают его. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«После провала на выборах президента оппозиция постарается провернуть в Белоруссии „майдан“, но Лукашенко к этому готов. Не поддерживают протестные акции и большинство граждан Белоруссии», — цитирует сенатора РИА «Новости».

Джабаров считает, что поддержка со стороны избирателей Лукашенко ожидаема. Для многих белорусов действующий президент означает стабильность в стране и отношениях с Россией. Кроме того, по мнению сенатора, среди оппозиционеров нет людей, достойных поста президента.

Выборы президента в Белоруссии проходят 9 августа. В стране открыты 5723 участков для голосования, а также открыты 44 участка за рубежом. В день выборов в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров. Неизвестные задержали журналистов и оператора российского телеканала «Дождь». Тем временем в Минске, Витебске и ряде других белорусских городов полиция начала задерживать людей, которые пришли к избирательным участкам в ожидании результатов президентских выборов. По данным ТАСС, на проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...