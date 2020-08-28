В Минске на площади Независимости белорусский ОМОН начал задерживать мужчин, которые участвуют в очередной протестной акции. Силовики окружили митингующих со всех сторон.
«Задерживают пока только мужчин», — пишет ТАСС. Отмечается, что девушек, которые, как и мужчины, стоят в «цепи солидарности», не трогают. Задержанных мужчин отводят в автозаки без применения силы, говорится в сообщении.
Массовые протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Демонстранты выступили против победы Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов.
Оппозиция требует проведения повторных президентских выборов. Если это произойдет, то Белоруссия рискует умереть как страна, уверен Лукашенко, пишет агентство Nation News. По словам его оппонента Светланы Тихановской, нынешний глава республики «больше не легитимен», передает «Национальная служба новостей».
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