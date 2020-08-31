В России хотят хранить платежные данные как персональные

Платежные данные россиян предложили хранить как персональные. С такой инициативой выступила общественная организация «Деловая Россия», которая направила соответствующий документ в правительство страны.
«Очевидно, что часть платежных данных является персональными данными, а именно ФИО покупателя, его адрес и другие точные сведения», — пишет газета «Ведомости», ссылаясь на письмо «Деловой России». Авторы инициативы хотят, чтобы в закон «О национальной платежной системе» были внесены поправки, по которым обязанность по защите персональных данных покупателей будет возложена на операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских платежных агентов. Личные данные будут храниться в том числе при трансграничных покупках в интернете.
По словам генерального директора IT-компании «Эвотор» Андрея Романенко, сейчас персональные данные покупателя хранят три участника операции по проведению платежа. Среди них сервис или маркетплейс, банк или оператор платежной систем и банк-эмитент карты клиента, уточнил он.
Ранее Центробанк РФ и платежная система Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт. Злоумышленники получили доступ к картам, использовавшимся для оплаты клиентами маркетплейса Joom, пишет «Национальная служба новостей».
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