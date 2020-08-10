10 августа 2020

Названы места, где лучше не платить картой

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Алексей Сизов считает, что нужно иметь отдельную карту для онлайн покупок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Существует множество сайтов, через которые мошенники крадут персональные данные. Таким мнением поделился начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников», — цитирует Сизова РИА «Новости». По его словам, такие сервисы появляются очень быстро и сделаны достаточно качественно, что мешает определить их надежность.

Он посоветовал использовать отдельную карту для онлайн покупок и держать на ней ровно столько средств, сколько планируется потратить. Также эксперт рекомендует делать покупки на тех сайтах, в которых вы не уверены. Не стоит передавать кому-либо свои персональные данные, заключил Сизов.

В России количество мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии» в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года. Только в русском сегменте интернета обнаружено более 23 тысяч таких ресурсов. За шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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