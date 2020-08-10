Названы места, где лучше не платить картой

Существует множество сайтов, через которые мошенники крадут персональные данные. Таким мнением поделился начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
«Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников», — цитирует Сизова РИА «Новости». По его словам, такие сервисы появляются очень быстро и сделаны достаточно качественно, что мешает определить их надежность.
Он посоветовал использовать отдельную карту для онлайн покупок и держать на ней ровно столько средств, сколько планируется потратить. Также эксперт рекомендует делать покупки на тех сайтах, в которых вы не уверены. Не стоит передавать кому-либо свои персональные данные, заключил Сизов.
В России количество мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии» в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года. Только в русском сегменте интернета обнаружено более 23 тысяч таких ресурсов. За шесть месяцев текущего года рост числа преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет «Национальная служба новостей».
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