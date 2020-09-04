Сергей Шойгу прошел вакцинацию от коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил прививку от коронавируса. Об этом сообщили в министерстве.
«Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Также Шойгу рассказал, что первыми в российской армии вакцину от коронавируса получат медики и командиры.
Ранее прививки от COVID-19 уже поставил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также вакцинацию прошел мэр Москвы Сергей Собянин, передает RT.
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