Шойгу поставили вакцину от коронавируса. ВИДЕО

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу прошел вакцинацию от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил прививку от коронавируса. Об этом сообщили в министерстве.

«Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Также Шойгу рассказал, что первыми в российской армии вакцину от коронавируса получат медики и командиры.

Ранее прививки от COVID-19 уже поставил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также вакцинацию прошел мэр Москвы Сергей Собянин, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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